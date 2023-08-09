CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс погода» поможет бизнесу планировать деятельность с учетом погодных условий

«Яндекс погода» запустила платформу для бизнеса. С ее помощью можно получать погодные данные, прогнозы и рекомендации, когда лучше проводить те или иные работы. Это позволит компаниям эффективнее планировать свою деятельность. Решение будет полезно прежде всего в сельском хозяйстве, ритейле, логистике, энергетике и страховании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На сервисе есть данные о погоде в любой точке страны и более сотни сценариев их использования — для разных типов бизнеса. Например, для предприятий агропромышленного комплекса есть отчеты, которые помогают выбрать подходящее время для посевной или обработки растений от вредителей. Платформа позволяет также создавать собственные сценарии, комбинируя данные в разных вариантах. Сервис визуализирует информацию и показывает в удобном для восприятия виде.

Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс погода»: «Колебания погодных условий могут привести к миллиардным убыткам. Краткосрочные прогнозы важны в ритейле и сельском хозяйстве, прогнозы на несколько лет вперед — в строительстве, а архивные данные — например, в страховании. Наша платформа поможет бизнесу точнее планировать свою деятельность, подготовиться к любым погодным изменениям и снизить связанные с ними риски. Мы будем и дальше развивать платформу, добавлять новые сценарии использования и метеорологические параметры».

Для прогноза погоды платформа для бизнеса использует технологию «Метеум». Это собственная технология «Яндекса» на основе машинного обучения. Она обрабатывает информацию пяти независимых метеорологических моделей, учитывает данные с радаров, спутников, наземных станций и сообщения местных жителей. Это первая технология в мире, которая обучается не только на данных приборов, но и на сигналах пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Android перешел по умолчанию на протокол-«убийцу SMS». В России он работает не везде

«Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа»

CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Zoom дал себе право неограниченно использовать данные пользователей. Отказаться нельзя

Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro

«Яндекс» начал предупреждать о звонках мошенников в WhatsApp и Viber

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще