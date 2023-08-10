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CloudPayments запустил новый способ оплаты с помощью Mir Pay

Партнеры CloudPayments (входит в группу Cloud) теперь могут предложить своим клиентам оплачивать покупки с помощью Mir Pay. Платежный метод можно самостоятельно включить в личном кабинете CloudPayments.

Метод оплаты Mir Pay, разработанный НСПК, позволяет проводить платежи по сохраненной в приложении карте. Достаточно один раз привязать карту «Мир» в приложении Mir Pay, которое доступно для смартфонов с ОС Android. После оплаты клиент автоматически возвращается на страницу интернет-магазина и может продолжить покупки.

Партнеры CloudPayments тестируют Mir Pay с середины июля, и доля оплат уже составляет 5%. Использование pay-методов повышает платежную конверсию интернет-магазинов.

«Развитие локальных pay-сервисов и карточных кошельков является трендом отечественной платежной инфраструктуры. Mir Pay — актуальная разработка НСПК в современном ландшафте технологий. Рады предложить нашим партнерам еще один способ оплаты, который, безусловно, будет только увеличивать аудиторию», — сказал Артем Санников, директор департамента развития продуктов CloudPayments.

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