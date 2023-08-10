МТС «прокачала» мобильный интернет на вокзалах Унечи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE на железнодорожном вокзале и автовокзале Унечи Брянской области. В разгар дачного и туристического сезона в регионе оператор установил в районе привокзальной площади телеком-оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета выросла на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользоваться мобильным интернетом на повышенных скоростях могут местные жители и приезжие, прибывающие в Унечу и отправляющиеся в автобусах в направлении Москвы, Брянска, Суража, Стародуба, Почепа и Новозыбкова. Железнодорожная станция соединяет Унечу с Клинцами, Суражом, Новозыбковом и Стародубом.

Многие в районе привокзальной площади делают фото и видео местных достопримечательностей. Одна из них – памятник 100-летия образования железнодорожной станции Унеча, в котором использована передняя часть настоящего паровоза Л-3895 1955 года. Локомотив на паровой тяге был изготовлен на Ворошиловградском заводе. Железнодорожники называли его «Лебедянка» в честь локомотивостроителя Льва Лебедянского.

«Первое, что делает пассажир по прибытию на вокзал – созванивается с встречающими, смотрит расписание автобусов либо вызывает такси. Приезжие выстраивают маршрут в онлайн-картах и планируют время на путешествие по городу. Высокие скорости мобильного интернета МТС позволят пассажирам и туристам быть на связи и коротать время за просмотром фильмов в онлайн-кинотеатре KION или за чтением книг из цифровой библиотеки «Строки» в ожидании отправки автобусов и поездов», - сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

Ранее МТС улучшила связь в Брянске, Почепе, Добруни, Радице-Крыловке, Стародубе, Трубчевске, Жуковском, Карачевском районах, на участках крупной федеральной автотрассы А240 «Брянск-Красный Камень», по которой идет основной транспортный поток в Белоруссию, и в других локациях.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.