HeadHunter запустил калькулятор навыков для определения реальной «стоимости» компетенций соискателей на рынке труда

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter запустила калькулятор навыков. С его помощью ИТ-специалисты могут понять свою реальную «стоимость» на рынке. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Благодаря калькулятору навыков соискателей на HeadHunter теперь можно узнать, на какой оффер и зарплаты они могут претендовать здесь и сейчас. В то же время тем, кто уже внутри профессии, будут даны подсказки, как преуспеть в ней – научится большему и получать соответствующе.

В настоящее время калькулятор навыков доступен для ИТ-специалистов, без которых сегодня не обходится почти ни один бизнес.

Для создания калькулятора команда направления «Навыки» в HeadHunter описала и верифицировала 46 ИТ-профессий и 310 навыков в них, утвердила грейды и проверила данные по зарплатам.

Калькулятор навыков HeadHunter — это большой аналитический срез рынка, упакованный в умную модель, способную прогнозировать доход согласно уровню компетенций кандидата. Он показывает данные, максимально совпадающие с отраслевыми реалиями. Потому что, добиваясь релевантности результатов работы калькулятора, команда проекта в его реализации пошла от методологической базы: для проекта собрали информацию обо всех нужных в ИТ навыках, изучили уровень зарплат, составили описания профессий, обработав и и проверив внушительный массив данных.

Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» на HeadHunter: «При исследовании спроса на продукт мы брали в расчет повышенную востребованность навыков в профессиях. Конечно, в их числе ИТ. Сейчас наблюдается повышенный спрос на переход в эту отрасль и развитие внутри нее, поэтому фокус первого запуска пал именно на сферу информационных технологий. По разным причинам: чтобы компенсировать недостаток ИТ-профессионалов в стране; чтобы подсказать тем, кто пока не в ИТ, что именно нужно знать и уметь делать, чтобы зарабатывать в этой сфере; чтобы показать тем, кто уже работает в этом направлении, что потолка развития нет и как им можно расти в зарплате».

Уйти в ИТ — мечта многих, о зарплатах там ходят легенды, но не все понимают, из чего конкретно складываются такие большие цифры и как им самим добиться такого успеха. Калькулятор навыков HeadHunter создан в том числе и для того, чтобы у дизайнеров, программистов, разработчиков, аналитиков и всех остальных ИТ-специальностей были ориентиры, своеобразная карта, по которой они могли бы проложить личный путь к профессиональным вершинам и точно понимали, за что им платят и за что могут платить еще больше.

Анастасия Лобанова, ведущий методолог направления «Навыки» в HeadHunter: «Карты компетенций большинства ИТ-профессий хорошо «размечаются», потому что навыки айтишников описываются как технологии. SQL — он и есть SQL: все знают, что это и когда его стоит указывать в резюме. И нет проблем, чтобы вытащить это из данных. Таким образом большая часть профессий была «размечена». Мы это актуализировали, а также валидировали частотность упоминаний навыков — нашли тот порог, при котором мы считаем упоминание навыка больше случайным, чем системным в этой профессии».

Собрать множество схожих профессиональных ролей в кластеры позволил эмбеддинг — прогон их названий через нейросеть, способную отличать слова, близкие по смыслу.

Петр Чуйков, Team Lead Data Scientist команды DS соискательской вертикали в HeadHunter: «Для оценки навыков в деньгах мы создали модель, предсказывающую зарплату соискателя по его навыкам. Нас на этом этапе интересовали не столько предсказания модели о заработной плате человека, сколько то, какой денежный вклад вносит тот или иной навык в итоговое предсказанное значение. Эту важность каждого навыка внутри каждой профессиональной роли мы рассматривали как какую-то денежную оценку для калькулятора. В итоге пришли к формату, когда существует базовая зарплата для модели специалиста, а все навыки увеличивают ее размер».

Калькулятор дает возможность сложить действующие навыки по принципу конструктора и наглядно понять, как такую их комбинацию сегодня оценивают работодатели в деньгах. И если вы где-то в середине пути к зарплате своей мечты, программа в прямом смысле ведет к ней пошагово, подсказывая, какие именно навыки стоит доработать, как это поможет доходу эволюционировать и где лучше учиться — с помощью ссылок на конкретные образовательные платформы и курсы проверенных партнеров.

Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» на HeadHunter: «Калькулятор позволяет «выравнивать» рынок зарплат по ожиданиям соискателей и работодателей. Есть много кейсов, когда наниматель сталкивается с завышенными ожиданиями соискателя по зарплате, статистика показывает большое количество несостыковок между сторонами по зарплате. И наш функционал является таким медиатором рынка, помогая соискательской аудитории объективно оценить текущую стоимость труда и своего таланта. Это ускоряет и упрощает мэтчинг, когда один ищет сотрудника на какую-то из позиций, а другой — работу, и при этом у каждого есть свои условия».

В планах у разработчиков продукта — масштабировать калькулятор для всех профессий, внутри которых можно выделить четкие квалификационные компетенции и определить их ценность.

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HeadHunter — российская платформа онлайн-рекрутинга, среднее дневное количество вакансий на которой в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. HeadHunter разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний России.