CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

Росреестр и «Вконтакте» приняли меры по блокировке объявлений о продаже выписок из ЕГРН

По обращению Росреестра в социальной сети «Вконтакте» удалены объявления частных лиц и компаний о продаже выписок из ЕГРН. Предоставление таких услуг сторонними лицами противоречит законодательству, создает предпосылки к мошенничеству и нарушает права собственников объектов недвижимости. Об этом сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

«Получить официальную электронную выписку из ЕГРН вы можете только на официальных сайтах Росреестра и ППК «Роскадастр» или непосредственно на портале «Госуслуг». Ее формирование происходит за секунды, а данные – легитимны и заверяются электронной подписью ответственных лиц. Документы, заказанные любым другим «путем», могут содержать недостоверные сведения или запрос после оплаты не будет обработан вовсе», – заявил заместитель руководителя ведомства.

Максим Смирнов также рассказал, что Росреестр на постоянной основе проводит мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления незаконного оборота сведений, содержащихся в ЕГРН, и совместно с представителями контрольно-надзорных, судебных органов и владельцами различных интернет-ресурсов организует мероприятия по сокращению теневого рынка продажи выписок из ЕГРН.

За три года, с 2020 г., удалось выявить и прекратить деятельность 387 сайтов-двойников, а также удалить более 1000 объявлений о перепродаже реестровых сведений.

Предоставление сведений из ЕГРН в виде выписок относится к исключительной компетенции ППК «Роскадастр». За организацию деятельности по оказанию услуг по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех» создал защищенные мессенджеры для ОС «Аврора» и Android

Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин

Надо вложить 300 миллиардов, чтобы «допилить» ОС «Аврора» до iOS и Android

Microsoft разрешила пользоваться двумя Windows одновременно на одном компьютере. Но все сделано через пень-колоду

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще