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«Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в селе «Большой Гондыр» на юге Прикамья

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету село «Большой Гондыр» в Куединском районе Пермского края. Название населенного пункта в переводе с удмуртского языка означает «большой медведь». Появление линий связи в этом селе – результат собственной программы цифрового провайдера по строительству оптики в малоэтажных населенных пунктах Прикамья. Работы проводятся за счет собственных средств компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Благодаря специалистам «Ростелекома» жители почти 3000 частных домов получили возможность подключения к глобальной сети на такой же скорости, как в мегаполисах – до 200 Мбит/с. Качественный интернет появился в Бардымском, Большесосновском, Добрянском, Косинском, Куединском, Нытвенском, Ординском, Пермском, Чайковском и Чернушинском районах Пермского края.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелекома»: «По итогам первого полугодия 2023 г. линии связи были проведены в 18 населенных пунктах Прикамья. Для этого сотрудники “Ростелекома” построили 55 километров оптики. Теперь у каждого дома появилась собственная выделенная линия. Это гарантирует устойчивость сигнала и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, видеосерсвис Wink, видеонаблюдение, цифровую телефонию и сервисы “Умного дома”».

Олеся Мингалиева, житель села Большой Гондыр: «Наше село совсем небольшое, но имеет богатую историю. Впервые оно упоминается в письменных источниках с 1572 г. На сегодняшний день здесь до сих пор соблюдают языческие традиции. У нас есть даже небольшой музей, в котором находятся костюмы и предметы быта удмуртского народа XVIII – XIX веков. С появлением высококачественного интернета мы сможем транслировать свои ценности и рассказывать интересные истории из жизни удмуртских язычников не только приезжим гостям, но и всему миру».

В 2023 г. компания «Ростелеком» продолжит работу по строительству оптических линий в Прикамье. В планах у цифрового провайдера – подключение высокоскоростного интернета еще в 15-и малоэтажных населенных пунктах Бардымского, Верещагинского, Горнозоводского, Кочевского, Куединского, Очерского, Пермского, Уинского, Чернушинского и Чусовского районов Пермского края.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.

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