YandexGPT научилась выделять главное из отзывов о товарах

Пользователи «Поиска» «Яндекса» смогут быстро узнать, на что обратить внимание при выборе товаров и за что именно заинтересовавшие позиции хвалят и ругают чаще всего. Для этого нейросеть YandexGPT обобщит информацию из отзывов покупателей в кратком списке плюсов и минусов. Также обобщенные отзывы появились на «Яндекс маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обобщенные отзывы в «Яндекс поиске»

Результат работы YandexGPT можно увидеть в карточках товаров в обоих сервисах. Оценить список плюсов и минусов от нейросети и пожаловаться, если он некорректный, можно с помощью кнопок под ним. В «Поиске» он появляется, если ввести запрос с названием конкретной модели: например, «iPhone 14 Pro» или «Яндекс станция мини». По клику на каждое из преимуществ и недостатков в Поиске открываются отзывы, где упоминается эта особенность.

YandexGPT анализирует отзывы, которые покупатели оставили на «Маркете» и в разделе «Мои отзывы» в «Поиске». Сначала алгоритм выбирает самые качественные мнения: подробные, с описанием опыта использования и соответствующие множеству других критериев. Затем нейросеть отмечает особенности товара, которые люди считают наиболее важными и о которых пишут чаще всего. Для создания списка плюсов и минусов с помощью YandexGPT нужно не менее 10 качественных отзывов на товар. YandexGPT заменит запущенную в 2021 г. технологию создания умных отзывов «Маркета».

Обобщенные отзывы в «Яндекс маркете»

В «Поиске» «Яндекса» представлены почти 1 млрд предложений из 60 тыс. магазинов и маркетплейсов. С помощью него пользователи могут находить и сравнивать товары, изучать подробную информацию о них, узнавать о плюсах и минусах, выбирать выгодные цены и переходить в магазины, когда приняли решение о покупке.

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Яндекс Маркет — сервис для покупок, на котором доступно более 53 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары почти 62 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары можно на сайте «Маркета» и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».