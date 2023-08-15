Более 17 тыс. заявок в сервисе «Вывоз ненужных вещей» оставили горожане с начала года

Количество заявок от жителей на вывоз мебели, техники и других предметов в сервисе «Вывоз ненужных вещей» выросло на более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С начала 2023 г. горожане оставили свыше 17 тыс. заявок, а всего с момента запуска сервиса - более 47 тыс., благодаря чему на перерабатывающие предприятия поступило уже более 1200 тонн вторсырья. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Сервис позволяет экологично избавиться от ненужной бытовой техники, мебели и других крупногабаритных предметов, например, старого холодильника, стиральной машины, газовой или электрической плиты, а также транспортных средств – автомобилей и мотоциклов. С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, можно ознакомиться на странице сервиса

«Востребованность сервиса растет в том числе благодаря его удобству: онлайн-заявки принимаются круглосуточно, а вывоз предметов занимает, как правило, около получаса, причем житель может сам выбрать удобные дату и время. Благодаря развитию сервиса в нем появляются новые категории. При этом именно мнение пользователей лежит в основе всех доработок. Например, по просьбе жителей в сервисе стал доступен вывоз мебели и электроники, а не так давно была реализована возможность подать заявку на вывоз старого пианино, деревянной двери и макулатуры», - сказал Борис Фролов, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы.

Чаще всего жители направляют заявки на вывоз холодильников. Их утилизировали около 13 тыс. раз. Стиральных машин отдали чуть меньше — 12,9 тыс.. Замыкают тройку лидеров газовые плиты: их отправили в переработку около 5 тыс. раз. Также набирает популярность вывоз электроники и бытовой техники (около 950 раз). Среди предметов мебели чаще всего горожане просят вывезти диваны: с конца 2022 г. их утилизировали более 900 раз.

Заявку на вывоз мебели, электроники, крупногабаритной техники и металлических предметов может оформить любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь mos.ru после авторизации на портале. После подачи заявки с пользователем свяжется представитель компании-партнера для подтверждения запроса и уточнения деталей.

Специалисты заберут вещи в удобное время, даже если в доме нет лифта. Услуги по вывозу некоторых представленных в каталоге вещей платные, однако их стоимость не превышает среднюю рыночную цену, в которую уже входят демонтаж, разборка, погрузка и экологичная утилизация. При этом вывоз крупногабаритной техники, металлических предметов и транспортных средств остается бесплатным.

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Сервис «Вывоз ненужных вещей» — это совместный проект Департамента информационных технологий Москвы, столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют проверенные специализированные организации-партнеры.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».