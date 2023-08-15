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К началу учебного года на проспекте ученого-физика Столетова в Волгограде разогнали мобильный интернет

Цифровая экосистема МТС к началу учебного года модернизировала сеть LTE на проспекте Столетова в Волгограде, на котором сконцентрировано множество учебных заведений города. Благодаря модернизации сети и строительству новой базовой станции, скорость мобильного интернета выросла вдвое, что позволило жителям города, в том числе студентам и школьникам, пользоваться интернет-ресурсами с большим комфортом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проспект Столетова, где установили новое телеком-оборудование МТС, носит имя физика и профессора Императорского Московского университета Александра Столетова, который внес большой вклад в развитие русской физики. В результате строительства базовой станции и расширения сети LTE, скорость мобильного интернета выросла вдвое. Это позволит местным жителям, а также студентам ВолгГТУ и учащимся школ №38, №60, №125, №5 и других учебных заведений оперативно решать любые вопросы и пользоваться различными интернет-сервисами и общаться с близкими. Преимущества высокоскоростного интернета оценят и жители ближайших жилых кварталов Волгограда.

«Мы также, как и все родители с учащимися, готовимся к началу учебного года, поскольку понимаем, что после окончания каникул и сезона отпусков ожидаемо возрастет нагрузка на сеть. Работать «на опережение» и определять локации для строительства телеком-оборудования нам помогают цифровые сервисы экосистемы МТС, в частности аналитика Big Data, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели. Сейчас мы продолжаем строить новые базовые станции на территории всего региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отметила директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее МТС полностью обновила сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза. Это стало возможным в результате того, что МТС обновила телеком-оборудование и завершила работы по переводу базовых станций в LTE частотного диапазона 1800 МГц (рефармингу). Масштабная модернизация проходила в несколько этапов в течение двух лет. На первом этапе МТС заменила телеком-оборудование в Волгограде и Волжском, далее обновление базовых станций поэтапно затронуло всю область.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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