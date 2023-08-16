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МТС оцифровала ведущий российский завод по производству молочных сепараторов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в городе Плавск Тульской области на 30%. За счет установки нового телеком-оборудования в районе Плавского машиностроительного завода «Плава» на производстве теперь можно внедрять современные технологии учета, автоматизации процессов и дистанционного мониторинга. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Плавский машиностроительный завод «Плава» - российское предприятие по производству оборудования для переработки молока. Оно специализируется на проектировании и изготовлении технологических линий, оборудования для сепарирования и очистки молока, выработки компонентов молока и молочной сыворотки. Многие известные отечественные предприятия по программе импортозамещения устанавливают плавское оборудование для получения творога, сыворотки, сливок и других продуктов.

«Плавский машиностроительный завод – динамично развивающееся производство, известное своими инженерами, которые разрабатывают отдельные образцы оборудования и современные комплексные технологические линии. Быстрые операционные процессы требуют постоянных оперативных коммуникаций, для которых нужна высокоскоростная надежная сеть. На подобных производствах с высокими требованиями к качеству и безопасности также эффективны системы видеонаблюдения, автоматические датчики учета электричества, воды, тепла и другие технологии, формирующие «умную» экосистему. Мы создали все условия, чтобы на нашей сети можно было внедрять «цифру» и повышать эффективность производства», - сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Новая базовая станция, установленная в районе завода, также создала запас емкости для проходящего по федеральной трассе М2 грузового и пассажирского трафика. В летний период он увеличился кратно.

Еще одна базовая станция была установлена МТС на въезде в поселок Юрьевский, который является спальным районом Плавска и излюбленным местом для дачников. Пользоваться всеми цифровыми сервисами на высокой скорости абоненты теперь могут даже в часы пиковых нагрузок.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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