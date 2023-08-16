Проверять надежность грузоперевозчиков и заказчиков стало проще

В «Контур.фокус» добавили отзывы с ATI.SU — биржи грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Раньше, чтобы оценить надежность грузоперевозчика или заказчика, нужно было заходить на форумы и самостоятельно искать о них отзывы. «Контур.фокус» упрощает проверку — показывает отзывы и важную информацию о компании на одной странице.

Отзывы с ATI.SU помогут узнать, например, о том, что перевозчик сорвал загрузку товара в фуру или что заказчик не оплатил услуги вовремя. Нередко такая информация влияет на решение компании о сотрудничестве с новым контрагентом.

«Контур.фокус» показывает суммы ущерба от сделки и роль, в которой выступала компания. Автор — тот, кто оставил негативный отзыв. Ответчик — тот, о ком оставили отзыв. Ответчик по документам — компания без профиля на бирже, через которую осуществлялась сделка.

В разделе «Упоминания на ati.su» находится подробная информация об отзыве: дата его создания на форуме; категория отзыва. Например, хищение груза; сумма разногласий, которую указал автор; участники: автор, ответчик или ответчик по документам; ссылка на текст отзыва.

Для более детального изучения сути спора можно перейти по ссылке «Читать в источнике» и изучить текст отзыва, ход оспаривания, наличие подтверждающих документов.

Новая возможность полезна как заказчикам грузоперевозок, так и самим грузоперевозчикам. Кроме отзывов, в «Фокусе» можно увидеть наличие у компании исполнительных производств, арбитражных дел, получить аналитику финансового состояния и связей. В совокупности вся эта информация поможет принять взвешенное решение о сотрудничестве с контрагентом.

Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.фокус»: «Команда «Контур.фокуса» находится в постоянном поиске верифицированной информации, которая помогает получать наиболее полное представление о контрагентах, в том числе в рамках специфики отраслей. Теперь нашим пользователям доступны отзывы более чем о 250 тыс. предпринимателей, которые работают в сфере грузоперевозок.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.