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«Ростелеком» подключил поселения на севере Кузбасса к 4G-интернету

Впервые услуги интернета 4G и мобильной связи «Ростелекома» появились у жителей малых территорий Пихтовка и Большой Антибес в Мариинском муниципальном округе на севере Кузбасса.

Сельчане этим летом успешно присоединились к телеком-сети благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0.) Теперь современные интернет-услуги здесь так же органично интегрированы в повседневную жизнь, как и у городских абонентов.

«После запуска базовых станций сотрудники «Ростелекома» специально выезжают для подключения новых пользователей. Зачастую такие территории находятся за десятки километров от райцентров, а некоторые, как Пихтовка, — далеко в тайге. Не у всех жителей есть возможность ехать за SIM-картами. Мы продолжим предоставлять современные сервисы за счет активного строительства объектов связи для дальнейшего устранения цифрового неравенства в Кузбассе. Кроме того, развитая оптическая инфраструктура дает возможность подключать и другие цифровые услуги провайдера для дома даже вдали от мегаполисов», — сказал технический директор «Ростелекома» в Кемеровской области Станислав Полянский.

Всего в Мариинском муниципальном округе с начала реализации программы УЦН 2.0 «Ростелеком» запустил 15 базовых станций. Среди всех районов Кузбасса это самый большой показатель. Вместе с новыми территориями сегодня современными технологиями пользуются жители таких населенных пунктов, как Колеул, Знаменка, Тенгулы, Лебяжий, Петровка, Тюменево, Мальковка, Камышенка, Куркули, Рубино, Туйла, Кирсановка, Тундинка.

«Динамичное развитие телекоммуникаций в Мариинском муниципальном округе — это прямая заслуга наших активных жителей. Населенные пункты, где впервые появилась мобильная связь и интернет, были определены голосованием на «Госуслугах». Благодаря их неравнодушию, а также совместной работе «Ростелекома» и Минцифры Кузбасса более 3,5 тыс. жителей малых территорий нашего округа сегодня могут общаться с близкими, получать все нужные государственные и коммерческие услуги», — сказал глава Мариинского муниципального округа Александр Кривцов.

Напомним, что в Кузбассе по проекту УЦН 2.0 с 2021 г. базовые станции 4G строятся во всех муниципальных округах. Национальный провайдер проекта «Ростелеком» обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет и мобильный доступ там, где проживают от 100 до 500 человек. Строительство ведется одновременно по всей стране в рамках единой программы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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