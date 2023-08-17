«Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer

Команда ГК «Корус консалтинг» внедрила брендированный корпоративный портал K-Team для компании Pioneer, с запуском которого работа персонала из разных подразделений и удаленных офисов стала более продуктивной, а взаимодействие удобным и эффективным: теперь все сотрудники оперативно получают новости, обмениваются опытом и работают над задачами в едином окне.

Компания Pioneer с 2001 г. специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге с последующим управлением и сервисным обслуживанием. В компании работает около 500 сотрудников.

До перехода на корпоративный портал K-Team в компании был реализован интранет на платформе Microsoft SharePoint, который не пользовался популярностью среди сотрудников ввиду ограниченности своих функций, отсутствия дополнительных опций и несовременного интерфейса. Кроме того, руководство компании планировало создать новый корпоративный портал на отечественном ПО в рамках программы импортозамещения.

Команда «Корус консалтинг» провела глубинные интервью с сотрудниками и топ-менеджментом Pioneer. По результатам опроса выяснилось, что большую часть информации работники передают друг другу лично, что ставит в обособленное положение удаленные офисы (офисы продаж, штабы строительства). Информация о событиях компании распространялась по электронной почте и важные рассылки могли затеряться в потоке рабочих писем.

Совместно с заказчиком команда определила основную цель внедрения нового интранета — создание современного, интуитивно понятного инструмента для работы и единой информационной среды для коммуникации всех сотрудников компании. Для реализации было выбрано решение K-Team, которое закрывает основные запросы бизнеса.

К базовой функциональности команда K-Team добавила возможность создания контентных лендинг-страниц, таких как: HR-политика, в которой содержится важная информация о внутренних правилах (адаптация, правила коммуникаций, льготы, обучение, премирование); раздел «Новому сотруднику» – в нем размещена информация, с которой начинается знакомство и путь новичков в компании. Также специалисты K-Team разработали блок назначений для отслеживания сотрудником своего карьерного роста, реализовала дополнительные виджеты в личном кабинете сотрудника для удобства навигации по внутренним системам компании. Корпоративный портал стал для сотрудников единой точкой доступа к основным рабочим сервисам, ленте новостей и документам.

«Готовое решение K-Team позволило нам качественно, в установленные клиентом сроки адаптировать и запустить интранет для компании. Сейчас команда продолжает дорабатывать, поддерживать и улучшать интранет компании Pioneer», — сказал Антон Бобров, директор по развитию интранет-платформы K-Team ГК «Корус консалтинг».