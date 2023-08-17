«Мегафон» разогнал 4G на Центральном пляже Ульяновска

Инженеры «Мегафона» запустили новое телеком-оборудование вблизи Императорского моста. Благодаря этому на одном из самых популярных пляжей областной столицы скорость мобильного интернета выросла в два раза. Также более быстрая загрузка стала доступна в парке Дружбы народов и расположенных в окрестностях яхт-клубе и базе отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Для улучшения качества мобильных услуг связисты задействовали LTE-1800 — оптимальный диапазон для локаций в черте города. В результате максимальная скорость выросла до 100 Мбит/с. Любители плаванья, рыбной ловли и прогулок с видом на Волгу в любое время могут созвониться с близкими по видеосвязи и загрузить в соцсети reels в высоком разрешении.

Горожане активно пользуются этой возможностью. В конце лета они ежедневно прокачивают около Императорского моста на 30% больше трафика, чем в июне. А в месяц им суммарно нужно здесь порядка 4,2 ТБ данных. Подобного объема хватило бы, чтобы 3 млн раз посмотреть фильм «Пляж» на смартфоне.

В востребованных местах для отдыха добавляется и трафик туристов. Как показывает big data «Мегафона», этим летом особенно часто в Ульяновск приезжали гости и командировочные из Самары, Москвы, Краснодара, Казани и Екатеринбурга. В среднем каждый из них за дни в городе использовал по 2 ГБ мобильных данных.

Техническая служба оператора регулярно отслеживает рост нагрузки на объектах связи и при необходимости увеличивает емкость сети.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.