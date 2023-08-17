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«VK реклама» упростила для бизнеса создание и редактирование объявлений с помощью генеративного ИИ

«VK реклама» запустила тестирование инструмента на базе генеративной нейросети, чтобы бизнес мог быстро и просто создавать и редактировать объявления. Алгоритмы определяют объекты на изображениях и автоматически обрезают или дорисовывают их под разные форматы. С новым инструментом пользователи кабинета смогут моментально генерировать больше креативов под все места размещения на проектах VK и в рекламной сети.

«У малого и среднего бизнеса не всегда есть возможность создавать несколько изображений в высоком качестве, чтобы использовать в продвижении все доступные форматы и площадки. Из-за этого в среднем рекламные кампании теряют до 50% охвата целевой аудитории. С новым инструментом технологии сами решат эту задачу за рекламодателя. Одной картинки достаточно, чтобы адаптировать объявление под все места размещения. Система автоматически обрежет изображение под нужные пропорции или дорисует недостающие элементы и создаст из него ролик, чтобы охватить максимум целевых пользователей на всех проектах VK и в рекламной сети», — сказал Яков Стинский, директор по продукту, «VK реклама».

В зависимости от объекта, цели продвижения и выбранных площадок бизнесу доступно несколько форматов рекламы. Новый инструмент можно использовать на этапе настройки объявлений, загрузив изображение не менее 600х600 пикселей. Система автоматически предложит обрезанные варианты с фокусом на основном объекте композиции.

Для генерации недостающих элементов достаточно нажать «+» рядом с загруженным изображением и выбрать «Дорисовать недостающие соотношения». Готовые варианты рекламных объявлений можно посмотреть в превью и при необходимости создать новые.

Технология доступна части аудитории платформы «VK реклама» при продвижении сайтов, сообществ и лид-форм. В ближайшем будущем инструмент появится во всех кабинетах и для всех объектов продвижения.

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