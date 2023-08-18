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«Мегафон» подключил к LTE архангельский аэропорт Васьково

Специалисты «Мегафона» разместили станцию связи на территории аэропорта Васьково, который стал главным воздушным хабом Архангельска. Ежедневно транспортная гавань Поморья принимает и отправляет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Череповец, Нарьян-Мар. Построенный объект связи работает в низком и среднечастотном диапазонах, что позволяет в несколько раз расширить ёмкость сети в локации и на порядок увеличить существующую скорость мобильного интернета как внутри аэровокзала, так и на взлётно-посадочной полосе.

После начала реконструкции основного архангельского аэропорта Талаги аэровокзал Васьково принял весь поток авиапассажиров региона. По данным аналитиков «Мегафона» ежедневно услугами связи в аэропорту пользуются почти 3 тыс. абонентов. За последнюю неделю августа абоненты оператора использовали порядка 450 ГБ и проговорили 256 часов, что составляет около 11 суток непрерывного общения.

«Аэропорт Васьково – социально-важный региональный объект, поэтому мы уделяем особое внимание развитию сети в данной локации. Теперь многочисленные пассажиры, встречающие и провожающие, а также сотрудники воздушной гавани могут одновременно с комфортом серфить в Сети, пользоваться важными цифровыми сервисами как внутри, так и снаружи аэропорта и совершать голосовые вызовы, используя технологию VoLTE. Она позволяет моментально устанавливать соединение и слышать голос собеседника четко и громко», — сказал директор «Мегафона» в Архангельске Алексей Михайлов.

«Мегафон» активно развивает мобильную сеть в регионе, только с начала года в Архангельске и области инженеры компании запустили и модернизировали более 450 объектов связи. Так инженеры компании первыми среди операторов подключили к услугам мобильной связи древнейший религиозно‑архитектурный памятник на севере России — Свято‑Троицкий Антониево‑Сийский монастырь.

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