МТС прокачала интернет в бухте Ильмовая под Большим Камнем

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в бухте Ильмовая в Большом Камне. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета на песчаном пляже «Жемчужина» и расположенной здесь турбазе выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бухта Ильмовая — востребованное место для летнего отдыха среди жителей Большого Камня и туристов. Здесь расположена крупная турбаза с необходимой инфраструктурой, что привлекает поклонников спокойного семейного отдыха в уютных домиках у моря. Популярна бухта Ильмовая и у любителей активного времяпрепровождения — они могут насладиться восхитительным пейзажем, поднявшись на высокие скалы или открыть для себя разнообразие водных видов спорта.

Чтобы обеспечить «цифровой комфорт» отдыхающих, МТС расширила LTE-покрытие и увеличила скорость мобильного интернета в бухте Ильмовая. Высокоскоростной интернет позволит гостям пользоваться современными интернет-сервисами прямо на пляже — онлайн-кинотеатрами, электронными библиотеками, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями и пр.

«С помощью технологий сбора обезличенных больших данных и искусственного интеллекта мы непрерывно анализируем работу базовых станций и заранее прогнозируем нагрузку на сеть. Чтобы наши абоненты могли комфортно решать насущные вопросы с помощью мобильного интернета даже на берегу моря, непрерывно улучшаем качество сети в курортных локациях. Ранее мы расширили LTE-сеть в популярных пляжных местах Приморья - в бухте Витязь, Славянке, Зарубино, в Находке, а также на озере Ханка. По данным МТС Travel, Приморье входит в топ направлений для летнего отдыха в России. Наличие современных цифровых сервисов повышает туристическую привлекательность региона и работает на дальнейший рост турпотока», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.