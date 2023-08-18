Предприниматели смогут сэкономить до 10% на покупках на «Яндекс маркете»

Сервис «Яндекс маркет для бизнеса» запускает программу лояльности для компаний и индивидуальных предпринимателей, которая позволяет экономить до 10% на регулярных заказах. Участники получают процент от суммы заказов в виде баллов, которыми можно оплатить будущие покупки в течение трех месяцев. Начисление баллов зависит от суммы заказов за предыдущий месяц. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Всего в программе предусмотрено три уровня: при покупках на сумму свыше 10 тыс. руб., клиенты получают первый уровень лояльности и 5% баллами от суммы заказов. Если сумма превысит 30 тыс. руб., начисляется 8%, и уровень участника повышается до второго. При покупках на сумму более 60 тыс. руб. клиентам предоставляется третий уровень лояльности с 10% начисленными баллами.

Уровень участников обновляется ежемесячно на основе их истории покупок. Клиенты третьего уровня могут накопить баллы и экономить до 30 тыс. руб. на регулярных закупках. Эта новая программа лояльности поможет бизнесам снижать затраты и получать дополнительные преимущества. Принять участие в акции могут все зарегистрированные компании после совершения первой оплаты по расчетному счету на сервисе.

«Сегодня на рынке B2B-маркетплейсов «Маркет» является одним из немногих сервисов, предлагающих современные и технологичные решения для компаний, направленные на ускорение и оптимизацию работы бизнесов. Новая программа лояльности позволит нашим клиентам не только снизить затраты на закупки, но и даст возможность в будущем получать дополнительные преимущества от всей экосистемы «Яндекса»», – сказал руководитель сервиса «Маркет для бизнеса» Кирилл Тренин.

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На сервисе «Маркет для бизнеса» владельцы офисов, ресторанов и производств могут совершать регулярные и разовые закупки техники, мебели, продуктов питания, комплектующих и расходных материалов для любых отраслей бизнеса: от отелей и ресторанов до семейных производств и федеральных холдингов. Более 30 млн товаров от 20 тыс. поставщиков предприниматели по всей России могут заказать с бесплатной доставкой до офиса, производства и склада или самостоятельно забрать в любом из 13 тыс. ПВЗ «Яндекс маркета».

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. На сервисе продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».