Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли

Сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему «МТС», к бархатному сезону запустил онлайн-путеводитель для гостей Липецкой области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В путеводителе путешественники найдут информацию о достопримечательностях и гастрономических особенностях Липецкой земли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В цифровой обзор попали самые популярные места для поездок: «Кудыкина гора», «Галичья гора», фестиваль «Русборг», задонские и елецкие храмы, знаменитый липецкий бювет в Нижнем парке. Искушенные туристы найдут для себя любопытные маршруты, а гурманы – местные рестораны и блюда.

Гид собрал разнообразные истории про елецкие кружева и романовскую игрушку, добровское сало и белый квас, водный туризм и альпинизм. Путеводитель предложит прогуляться по историческому центру Липецка в наушниках с аудиогидом «Городские легенды», а еще подскажет, как спланировать интересное путешествие с детьми и забронировать жилье для комфортной поездки.

Советы о путешествии по родному краю дают и местные жители — организаторы экскурсий, основатели липецкого туристического сообщества «Открыватели» Иван Климов и Илья Крылосов, а также фолк-певица Татьяна Качурина, известная под именем Матаня.

«С развитием внутреннего туризма мы стали лучше понимать и ценить красоту Липецкой земли. По данным нашей Big Data, в регион чаще всего приезжают жители Москвы, Воронежа, Краснодарского края, Рязани, Тамбова и Санкт-Петербурга. Мы видим и большой процент туристов, которые проезжают наш регион по трассе М4 по дороге на море. Уверена, что наш цифровой гид поможет им узнать и о привлекательных липецких локациях, и они захотят посетить их лично. Причем активно путешествуют по Липецкой области люди в возрасте 35-44 лет, а также подростки до 17 лет. Поэтому мы постарались, чтобы наш путеводитель стал особенно полезным для этой активной аудитории», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Липецкой земли, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре области.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов.

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МТС Travel — дочерняя компания и часть цифровой экосистемы МТС, которая создает и развивает сервисы для путешествий по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.