Модульбанк добавил к «Маркетметрике» сервис внутренней аналитики продаж на маркетплейсах

Модульбанк запустил на базе «Маркетметрики» сервис глубокой внутренней аналитики, который позволяет предпринимателям следить за своими продажами на основных маркетплейсах. Теперь вся информация о заказах, продажах и остатках попадает в удобный единый дашборд в личном кабинете Модульбанка.

«Маркетметрика» от Модульбанка – это сервис аналитики для работы с маркетплейсами, включая аналитику по продажам у конкурентов. Он доступен не только для клиентов Модульбанка, но и по внешней ссылке – бесплатно для любых пользователей в течение 90 дней с момента подключения.

Сервис синхронизирован с крупнейшими российскими маркетплейсами и позволяет выбрать и оценить нишу более, чем по десяти параметрам, искать товары по бренду, каталогу, по конкретному SKU или ключевым словам, оценивать тренды, подбирать и анализировать ключевые слова, делать прогнозы по закупкам и оборотам, строить товарные матрицы и своевременно корректировать ассортимент.

Маркетметрика позволяет не только делать внешнюю аналитику, изучать продажи конкурентов, делать SEO-оптимизацию карточки по принципу «на +1 позицию больше, чем у конкурента». Выгрузку данных по продажам на площадках можно делать за любой необходимый период и сегментировать по географии.

«Главные преимущества «Маркетметрики» в том, что сервис предоставляется бесплатно, он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров. Данные в нем всегда актуальны. Также сервис дает возможность выгружать таблицы с любыми настройками. При необходимости эксперт Модульбанка поможет разобраться с аналитикой, или можно взять курс о работе на маркетплейсах с нуля от Модульбанка, в котором подробно разбираются основы аналитики для селлеров», – сказала Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

«Маркетметрика» подходит как для начинающих продавцов, так и для опытных предпринимателей. Новичкам сервис поможет выбрать удачную нишу, изучить подходы конкурентов, составить карточки товаров и стартовать на маркетплейсе. Действующему продавцу сервис поможет оптимизировать карточки и вывести их в топ, расширить ассортиментную матрицу, своевременно ловить товарные тренды и быстро запускать их в работу, копировать эффективные стратегии конкурентов и таким образом увеличить продажи. Крупному бизнесу «Маркетметрика» поможет масштабироваться: найти новые направления бизнеса и принимать более тонкие решения на основании точных данных.