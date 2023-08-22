МТС улучшила связь на новом участке Московского скоростного диаметра

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на новом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной Рокады до МКАД. На открывшемся сегменте транспортной автомагистрали обеспечено непрерывное покрытие и увеличена средняя скорость мобильного интернета на 20% до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование, расположенное вдоль новой восьмикилометровой шестиполосной трассы и прилегающей к ней территории. Это позволило обеспечить необходимое покрытие и стабильный сигнал на новом участке МСД, включая многочисленные эстакады и тоннели, протяженность которых достигает двух километров.

Для расширения пропускной способности сети на прилегающей к дороге территории был также проведен рефарминг – перевод базовых станций в 3G в стандарт LTE. В результате средняя скорость мобильного интернета на новом участке дороги достигает 60 Мбит/с, максимальная – 110 Мбит/с.

«Южное направление Московского скоростного диаметра — один из самых сложных проектов строительства дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, потому что включает в себя множество эстакад, тоннелей и переходов. Эта особенность южного сегмента МСД требует дополнительных усилий со стороны телеком-инженеров при планировании и оптимизации сети, – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Мы планируем и в дальнейшем максимально эффективно использовать все свои ресурсы для обеспечения бесшовного покрытия и стабильной связи на всех транспортных магистралях и узлах столицы, чтобы наши абоненты могли свободно общаться и пользоваться интернетом в пути из любой точки города».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.