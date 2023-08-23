Бизнес в сфере интернет-торговли восстанавливается рекордными темпами: за год обороты компаний выросли на 63%

Маркетинговая платформа Calltouch, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru обновили Индекс здоровья российского бизнеса за II квартал 2023 г. Для исследования проанализировано более 500 тыс. компаний из микро-, малого и среднего бизнеса в 20 различных индустриях по восьми бизнес-показателям, отражающим финансовое состояние, маркетинг и кадровую ситуацию в российских компаниях МСБ.

В сфере интернет-торговли Индекс здоровья российского бизнеса по итогам II квартала 2023 г. составил 48 баллов (+6% по сравнению со II кварталом 2022 г.). Лучше всего в МСБ себя чувствуют микропредприятия. Их индекс составил 53 балла, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Для компаний малого бизнеса индекс составил 51 балл, однако по темпами роста он уступает микроритейлерам (+2%). У средних компаний положение несколько хуже (39 баллов), их показатель снизился на 11%. Тем не менее, можно сказать, что в целом интернет-торговля уверенно восстанавливается.

Так, количество посетителей в интернет-магазинах и на маркетплейсах по отношению к допандемийному 2019 г. показывает стабильный рост. Их стремительное увеличение в 2020 г. объяснялось введенными ограничениями и недоступностью многих привычных офлайн-магазинов. Однако, после отмены ограничений рост продолжается. Так, в июне 2023 г. показатель вырос по сравнению с 2022 г. и практически приблизился к пиковым показателям аналогичного периода пандемийного года. В свою очередь по сравнению с допандемийным 2019 г. спрос на товары интернет-магазинов повысился на 40%.

«В последние годы все больше людей готовы покупать товары в интернете. Их привлекает широкий выбор, удобная оплата, быстрая доставка. При этом покупатели стали реже делать спонтанные покупки, готовы ждать товар, сравнивать варианты. Стали пользоваться популярностью нишевые маркетплейсы, например, для покупки электроники. В ближайшее время сегмент электронной коммерции продолжит расти, хотя и претерпит изменения. Так, взрывной рост e-commerce в последние годы объяснялся привлечением новых пользователей. Сейчас возможность кратно увеличивать количество уникальных посетителей сокращается, поэтому интернет-магазины начинают использовать другие способы увеличения прибыли: повышение среднего чека, появление в продаже новых категорий товаров и даже услуг», — сказал Павел Мрыкин, руководитель направления клиентского опыта в Calltouch.

Увеличение объемов интернет-торговли и постепенное «перетекание» продаж из офлайна на онлайн-площадки — устойчивый тренд последних лет. По прогнозам, к концу 2023 г. объем продаж в нише электронной коммерции достигнет 7,4 трлн руб. Во II квартале 2023 г. обороты предприятий МСБ в сфере интернет-торговли выросли на 63%, что во многом объясняется быстрым развитием маркетплейсов и их популярностью у населения. Изменился и портрет селлера. Два года назад на маркетплейсах в основном торговали реселлеры, предлагающие товары отечественных или зарубежных брендов. Сейчас на них все больше выходят дистрибьюторы, производители, которым торговые площадки облегчают логистику.

Быстрое развитие интернет-торговли подтверждается и растущими объемами найма персонала. По данным hh.ru, во II квартале 2023 г. выросло количество открытых вакансий. Так, микропредприятия увеличили объем найма на 55%, малый бизнес — на 49%, средний — на 39%.

В целом по результатам исследования Индекса здоровья российского бизнеса, положительная динамика отмечается во всех 20 проанализированных отраслях, общий индекс составил 69 баллов (+6% по сравнению со II кварталом 2022 г.). В топ-5 отраслей с наибольшими темпами роста вошли грузоперевозки и туризм (по 60 баллов), HoReСa (79 баллов), автобизнес (76 баллов).