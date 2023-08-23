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Минцифры: ИТ-специальности стали самыми популярными у поступающих в вузы и колледжи

Минцифры сообщило о том, что в 2023 г. самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала «Информатика и вычислительная техника». В заявлениях, поданных на «Госуслугах» и офлайн, её указали почти 650 тыс. раз. Также абитуриенты 175 тыс. раз выбрали «Информационную безопасность» и почти 70 тыс. раз — «Компьютерные и информационные науки».

Самые популярные направления в вузах: информатика и вычислительная техника; образование и педагогические науки; экономика и управление; клиническая медицина; машиностроение.

Основная приёмная кампания завершилась 20 августа. Подать заявление как на бюджет, так и на платное отделение можно было в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений подготовки или специальностей. Вузы, в которых ещё остались места, продолжают принимать заявления до 29 ноября.

В этом году в вузах был почти миллион абитуриентов. Около 600 тыс. из них подали или отредактировали заявление на «Госуслугах». Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Направление ИТ популярно и у поступающих в колледжи. Специальность «Информационные системы и программирование» стала самой востребованной у абитуриентов, подавших заявление на очное обучение на «Госуслугах».

Самые популярные направления в колледжах: информационные системы и программирование; сестринское дело; лечебное дело; экономика и бухгалтерский учет; туризм и гостеприимство.

Приёмная кампания на поступление в колледжи на очное отделение завершилась 15 августа. Подать заявление можно было на несколько направлений и в разные учебные заведения. Абитуриенты обращались как онлайн, так и офлайн. По сравнению с прошлым годом подачу через «Госуслуги» выбирали в 4 раза чаще, онлайн подали почти 200 тыс. заявлений.

Колледжи, в которых ещё остались места, продолжают набор на очное отделение до 25 ноября. Сроки подачи заявлений на очно-заочное и заочное обучение учебные заведения определяют индивидуально — многие из них ещё ведут набор.

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