RuStore: 93% загружаемых приложений проходят модерацию и доступны для пользователей

Подавляющее большинство приложений, которые разработчики загружают в RuStore, проходят проверку и становятся доступными для пользователей. Служба поддержки и команда модерации работают практически круглосуточно. Среднее время от проверки до публикации приложения составляет менее часа. Об этом CNews сообщили представители VK.

Чаще всего проверку не проходят приложения, содержащие некачественный или спорный контент. Поводом для отказа может стать недоработанная версия (недоступны заявленные услуги или приложение представляет собой ссылку на вебсайт и не добавляет дополнительные функции), большое количество рекламы или запрашиваемые доступы к функциям устройства, которые не соответствуют цели приложения. Например, когда «Калькулятор» требует разрешение к фотоальбому.

Для удобства и безопасности пользователей в магазине у каждого приложения есть карточка с информацией о том, какие разрешения необходимы для его работы.

«Скорость модерации зависит от типа приложений. Например, «Калькулятор» мы проверим меньше, чем за пять минут, а вот на игры уходит больше времени. Модераторам в таком случае необходимо убедиться в отсутствии противоправного контента, кликбейтов, элементов, которые не соответствуют заявленному возрастному ограничению, и проверить количество рекламы в приложении. Важно отметить, что вирусных приложений крайне мало, они сразу же блокируются, а основные причины отказа в публикации – в самом контенте», – сказал Илья Сверчков, операционный директор RuStore.

Приложения с вредоносным кодом составляют менее 0,5% от общего числа загруженных. Согласно статистике RuStore, чаще всего подобные отклонения находят приложениях из категорий «полезные инструменты», «ставки» и «спорт».

Прежде чем стать доступным для пользователя все приложения проходят строгий контроль и модерацию. Проверка состоит из нескольких этапов: сканирование приложений инструментами «Лаборатории Касперского», применение технологий для обнаружения угроз и ручная модерация. После установки пользователи могут дополнительно проверить смартфон с помощью инструментов «Лаборатории Касперского». Благодаря комплексному подходу пользователи RuStore могут быть уверены в безопасности загружаемых мобильных приложений.

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RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 10 млн человек. В магазине уже доступно более 10 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков.