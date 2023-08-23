CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В любимых местах отдыха волжан выросла скорость интернета

Гости санаториев Чувашии могут делиться впечатлениями от оздоровительных процедур и развлечений со средней скоростью 20-25 Мбит/с. Для этого инженеры «Мегафона» запустили дополнительное телеком-оборудование на берегу Волги. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое оборудование обслуживает территорию популярных санаторно-курортных комплексов «Волжанка», «Волжские зори» и «Солнечный берег». Они расположены в 15 километрах от Чебоксар и предлагают лечебные программы, в том числе на основе местных минеральных вод. Чтобы стабильный сигнал был на улице и в зданиях, оператор применил здесь низко- и среднечастотные диапазоны сети. Совместно они обеспечивают максимальное покрытие и хорошее проникновение внутрь помещений.

Действующие скорости позволяют без задержек общаться по видеосвязи, пользоваться онлайн-кинотеатрами и за секунды скачивать приложения. Гости санаториев уже оценили эту возможность: в конце лета они ежедневно прокачивают на 30% больше трафика, чем в июне. А в месяц им суммарно нужно порядка 4 ТБ данных. Подобного объема хватило бы, чтобы 3 миллиона раз посмотреть фильм «Пляж» на смартфоне.

Как показывает big data «Мегафона», чаще всего здравницы республики посещают люди в возрасте 36-45 лет. Мужчин среди посетителей на 6% больше, чем женщин. Кроме жителей Чувашии, сюда охотно приезжают гости из соседних регионов — Самарской и Ульяновской областей, Татарстана, Марий Эл и Башкирии.

«Ежемесячно в санаториях и их окрестностях бывают десятки тысяч клиентов МегаФона. Строительство новых базовых станций в востребованных местах отдыха помогает нам обеспечивать высокий уровень связи даже во время горячего туристического сезона», — сказал директор «Мегафона» в Чувашии Антон Перцев.

В 2023 г. оператор улучшил покрытие 4G и в других туристических локациях региона. В первую очередь это центральные улицы Чебоксар, где расположены архитектурные достопримечательности и музеи. Также в зоне внимания связистов оказался Канаш, через который проходят основные железнодорожные магистрали республики.

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023

Google уступил «Яндексу» лидерство в российском поиске с большим отрывом

Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру

Двое американцев заработали $23 млн, представившись правообладателями администрации YouTube

«Яндекс» переносит свою инфраструктуру в Казахстан под угрозой блокировки

Qiwi и HeadHunter доплатят государству 1 миллиард рублей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?
Показать еще