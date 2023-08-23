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«Яндекс» запустил новый вид «Сплита» — без первого взноса и со сроком оплаты до двух лет

«Яндекс» представляет улучшенный «Сплит» — новый вид сервиса для оплаты частями. Теперь пользователи смогут сплитовать товары без первого взноса на один или два года и получать более выгодные условия «Сплита» на четыре и шесть месяцев на «Яндекс маркете» и у партнеров.

Улучшенный «Сплит» — это кредитный продукт, он дополняет классический «Сплит» и оформляется по желанию. Пользователи смогут более гибко управлять бюджетом и планировать большие покупки без первого взноса и на долгий срок, например, во время ремонта.

Для доступа к опциям улучшенного «Сплита» нужно пройти идентификацию на «Госуслугах» и подписать договор онлайн. После этого новые условия будут действовать для всех следующих заказов с оплатой частям. Процентная ставка определяется индивидуально, вся информация о стоимости услуги отображается сразу при выборе оплаты — в «Сплите» нет скрытых условий. Подключить улучшенный «Сплит» можно в личном кабинете, а также при оформлении покупок на «Яндекс маркете» и в партнерских интернет-магазинах.

Для оформления классического «Сплита» на два, четыре или шесть месяцев по-прежнему нужен только номер телефона — в отличие от улучшенного «Сплита», он не является кредитным продуктом и не требует дополнительной идентификации.

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