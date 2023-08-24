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«Мегафон» цифровизировал самый большой в России музей LEGO

«Мегафон» улучшил качество связи в туристическом комплексе «Таежные дачи» — точке притяжения отдыхающих в Звенигороде. Здесь располагается множество культурных достопримечательностей, включая музей Деревянного зодчества и самый большой в России музей LEGO. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Чтобы обеспечить туристов быстрым интернетом и стабильной мобильной связью, специалисты «Мегафона» расширили сеть покрытия. В результате абонентам стал доступен диапазон LTE‑1800, обладающий высокой скоростью и хорошей проникающей способностью сотового сигнала через застройку.

«Современная сеть позволит абонентам пользоваться интернетом на скоростях до 200 Мбит/с. Также за счет установки базовой станции на территории комплекса увеличена зона покрытия VoLTE — технологии вызовов с мгновенным дозвоном и чистым звуком», — отметил директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Мобильная сеть в «Таежных дачах» была модернизирована в рамках программы «Мегафона» по развитию инфраструктуры в туристических местах Московской области. По итогам радиоизмерений и анализа big data специалисты оператора определяют локации с большим потоком абонентов, где необходимо улучшить связь. В 2023 г. программа предусматривает установку базовых станций на 29 объектах, из них 14 уже возведены, в том числе в усадьбе Шахматово, агротуристическом комплексе «Экоранчо Алексеевка» и горнолыжном курорте Степаново.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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