Нейросеть ReText.AI научится анализировать новости с помощью сервисов Yandex Cloud

ReText.AI, нейросеть для создания уникальных текстов с умным синонимайзером, переходит на облачную платформу Yandex Cloud. Уже сейчас в облаке можно проверять синонимы и оценивать уникальность текста. А в сентябре 2023 г. к ним добавятся две новые функции: анализ новостей с их кратким пересказом и интеллектуальная проверка орфографии и пунктуации.

Команда ReText.AI решила перейти в облако Yandex Cloud, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса. Всего за несколько месяцев нейросеть выросла из экспериментального синонимайзера в востребованный сервис, которым ежедневно пользуются более 10 тыс. человек. Работа в облаке позволяет менять количество ресурсов в зависимости от нагрузки. Один из наиболее важных эффектов от перехода — оптимизация расходов на инфраструктуру и выход на самоокупаемость. Кроме того, в облаке компания может быстрее добавлять в сервис новые функции.

На платформе Yandex Cloud уже работают кластеры РostgreSQL, Redis и виртуальные машины для Kubernetes. Только для сервиса «Синонимы» команда хранит 200 ГБ пользовательских данных, а версии обученных моделей занимают 100 ГБ в хранилище. Кроме того, ReText.AI использует Yandex Object Storage — в нем хранятся обученные модели, Docker-образы, логи проекта и бэкапы баз данных.

Теперь команда ReText.AI планирует создавать проекты сразу в облаке. Один из них почти готов — в ближайшее время запустится Telegram-бот, который облегчит аналитику инфополя. Он будет исследовать доступные источники информации и суммаризировать результаты по ним. Компания движется в сторону профессиональной платформы, чтобы специалисты могли оптимизировать время, получать качественный контент для своих задач и анализировать тексты.

«В сентябре мы представим наш новый продукт — умный граммарчекер, в котором нейросеть не просто проверяет орфографию и пунктуацию, но и объясняет все правила русского языка. Это станет неоценимым инструментом для студентов и профессионалов, повлияет на повышение грамотности россиян, позволит бизнесу и СМИ быстрее публиковать качественный контент. Используя возможности Yandex Cloud, мы значительно ускорили процесс обучения нашей нейросети», — сказала Елена Райтс, сооснователь и директор по маркетингу ReText.AI.