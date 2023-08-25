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Банк «Синара» запустил операции с юанем в мобильном приложении

Банк «Синара» расширяет перечень валют, доступных для переводов. Теперь клиенты-физические лица могут легко открывать счета или вклады, осуществлять конверсионные операции и переводить денежные средства в китайской валюте ‒ юанях, непосредственно в мобильном приложении банка. Бесплатное открытие счета доступно как в офисах банка «Синара», так и в системе ДБО.

«Мы ожидаем, что новые операции с юанем в мобильном приложении будут востребованы у наших клиентов. Тут и очевидная перспектива валютной диверсификации в дружественной валюте, и получение процентов по депозиту, и возможность оплаты товаров в китайских магазинах или же пополнение своих счетов в других банках», ‒ отметил Алексей Щавелев, заместитель председателя правления банка «Синара».

Переводы можно осуществлять в любой банк, в котором у клиента открыт счет в юанях, а также третьим лицам ‒ в адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, родственникам. С перечнем стран, куда доступны переводы и полными условиями можно ознакомиться на сайте банка «Синара».

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