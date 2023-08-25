CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС оцифровала «Зеленый бульвар» во Владивосток

МТС обеспечила цифровыми сервисами новый жилой микрорайон Владивостока «Зеленый бульвар». Благодаря установке нового телеком-оборудования жители новостроек получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям «Зеленого бульвара» комфортно пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатре Kion, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях, пользоваться банковскими приложениями и читать книги в электронной библиотеке «Строки».

Развитая телеком-инфраструктура МТС также позволит в короткие сроки внедрить на территории микрорайона элементы «умного города»: видеонаблюдение, управление освещением улиц, сбор показаний с приборов учета и контроля работы электросетей и мониторинг работы коммунальных служб.

«Всего за несколько лет в районе Зеленого угла появился комфортный современный жилой комплекс «Зеленый бульвар» со стильными благоустроенными дворами и детскими площадками. Микрорайон продолжает застраиваться, активно развивается инфраструктура и, конечно, растут потребности жителей в современных цифровых сервисах. Мы учитываем этот фактор при планировании своей работы и стараемся обеспечить новосёлов качественной и доступной связью с первых же дней после сдачи каждого нового дома», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Россиян заставят повторно заплатить за уже купленный мобильный интернет. У властей появились вопросы к операторам

Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Wildberries поймали на незаконном списании денег с чужих банковских карт. Суд очень заинтересовался

Ozon уезжает с Кипра, чтобы стать полностью российской компанией

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик
Показать еще