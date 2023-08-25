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Оформляйте документы на недвижимость через «Госуслуги»

На «Госуслугах» теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в ЕГРН. Либо отправить недостающие сведения, если вы подавали заявление в МФЦ или онлайн, но допустили ошибку или предоставили не все документы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как зарегистрировать собственность на новую недвижимость

В услуге «Кадастровый учет» выберите раздел «Возникновение права на недвижимость». Укажите вид собственности, которую вы хотите зарегистрировать и выберите объект недвижимости.

Укажите сведения из ЕГРН, например, кадастровый номер или адрес и площадь. Если этих сведений нет, зарегистрировать собственность не. подпишите заявление с помощью приложения «Госключ»,

Заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Но дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учет».

Когда можно подавать дополнительные документы: в одном из документов была ошибка; документ не прикрепился к заявлению при первой подаче; регистратор попросил прислать дополнительный документ; в случае приостановления государственного кадастрового учета или регистрации прав; если есть ограничения на сделки с недвижимостью

Дополнительные документы автоматически добавятся к ранее отправленным. Подписать заявление можно с помощью мобильного приложения «Госключ».

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