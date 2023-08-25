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В российской деловой соцсети TenChat теперь можно делать отложенные публикации

Сервис отложенного постинга и генерации контента SMMplanner и российская деловая социальная сеть TenChat объявили о партнерстве.

Отложенный постинг в TenChat доступен эксклюзивно в SMMplanner. Благодаря этому впервые можно делать отложенные публикации в российскую деловую соцсеть наравне с такими соцсетями как «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram и другими, что существенно облегчит работу SMM-специалистов и других пользователей TenChat. В настоящее время соцсетью пользуются уже свыше 2,5 млн человек.

Данная функция позволяет запланировать и автоматически опубликовать посты в определённое время. Пользователь может подготовить контент заранее и не беспокоиться о том, что не разместит его вовремя.

Благодаря партнёрству стало возможно делать единый контент-план, учитывая TenChat вместе с таким социальными сетями как «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram и другими.

Первый пост в TenChat через «отложку» опубликовал CEO TenChat Олег Ратунин.

«Произошло долгожданное событие — интеграция с крупнейшей платформой кросспостинга SMMplanner. Это важный стратегический шаг в сторону взаимовыгодного сотрудничества и расширения каналов привлечения новых авторов, агентств и брендов», — написал Олег Ратунин в TenChat.

Основатель SMMplanner Василий Крылов сказал: «TenChat в последние годы успел закрепиться на рынке как популярный инструмент для построения деловых связей и продвижения личных брендов экспертов. Команде сервиса удалось решить крайне непростую задачу -подружить пользователей с новой соцсетью. Уверен, что отложенный постинг в TenChat будет востребован и поспособствует еще более активному развитию социальной сети», — сказал основатель SMMplanner Василий Крылов.

Отложенный постинг в TenChat доступен и в старой и в новой форме постинга SMMplanner.

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