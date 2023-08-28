МТС оцифровала уникальную грязелечебницу Центральной России, созданную древним ледником

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске скоростного мобильного интернета в поселке Сапожок Рязанской области, где находится лечебница с уникальными кислыми торфяными грязями ледникового происхождения, которые по минерализации превосходят грязи знаменитых крымских и чешских курортов. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета на территории грязелечебницы и близлежащей зоны отдыха выросла на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сапожковские лечебные грязи благодаря присутствию солей железа и свободной серной кислоты принадлежит к редкому виду бактерицидных грязей. Сапожковская грязь также ценится за высокое содержание биогенных стимуляторов и микроэлементов.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование, в зоне покрытия которого находится Сапожковская центральная районная больница, где действует отделение восстановительного лечения грязями с грязе- и водолечебницей, зона отдыха, зал ЛФК, спальный корпус на 60 коек, склады для хранения грязи и теплицы.

«Стационар может внедрять удаленные видеоконсультации с коллегами из других регионов, проводить дистанционные совещания, участвовать в курсах повышения квалификации. Для медперсонала и пациентов доступны современные цифровые сервисы: кроме качественной мобильной связи и быстрого интернета, можно использовать возможности всей экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений. Особенно популярны в таких санаториях просмотр фильмов в онлайн-кинотеатре KION и прослушивание аудиокниг в цифровой библиотеке «Строки», - сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.