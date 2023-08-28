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«Одноклассники» запускают сервис для сбора и анализа ошибок в мобильных приложениях

Соцсеть «Одноклассники» объявила об открытии сервиса Tracer для всех разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и создавать автоматические отчеты об ошибках. Сервис бесплатный, протестирован на ряде крупнейших приложений VK и доступен для интеграции любым внешним разработчикам на apptracer.ru.

Tracer предоставляет более широкие возможности для разработчиков по сравнению с популярными сервисами для сбора и анализа ошибок, которые используются в российских и зарубежных приложениях для Android и iOS. Помимо стандартных функций (сбор данных об ошибках, зависаниях и другой базовой статистики о стабильности работы приложения), сервис позволяет быстро искать проблемы внутри разделов и модулей программ. Это актуально для разработчиков приложений с множественными сценариями использования.

С помощью Tracer также можно в реальном времени находить ошибки, связанные с одной из наиболее частных причиной сбоев в приложении – утечками памяти (memory leak). Их сложно обнаружить с помощью классических инструментов аналитики, при этом скорость устранения таких проблем критически важна для разработчика и, следовательно, пользователя.

Еще одна особенность Tracer – возможность оперативно увидеть, как работает код в уже работающем приложении. Сервис помогает находить «узкие» места в производительности с учетом всех особенностей устройства пользователя (модель, операционная система, ее версия и т.д) – даже те, которые невозможно воспроизвести локально у разработчика или обнаружить на этапе тестирования.

Tracer был разработан командой «Одноклассников», и его возможности были протестированы в рамках одного из самых высоконагруженных ресурсов России – соцсети ОК. Позднее Tracer был также внедрен в ряд продуктов VK: «Облако Mail.ru», «Дзен», «Вконтакте» и другие со средней месячной аудиторией сервисов более 100 млн пользователей в мире.

Запуск сервиса позволил «Одноклассникам», например, снизить количество ошибок приложения, связанных с утечками памяти, в 5 раз. В планах разработчиков сервиса – добавление функциональности обнаружения проблем с сетью и базами данных в приложениях, поддержка JavaScript, Unity и десктопных версий приложений и другие улучшения.

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