CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

VK объединяет сервисы «Тетрика» и «Учи.дома»

VK объявила о подписании сделки, по условиям которой холдинг увеличит долю в онлайн-школе «Тетрика» до более чем 90%. VK намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения «Тетрики» и «Учи.дома».

«Тетрика» и «Учи.дома» ориентированы на индивидуальные занятия с репетиторами по школьным предметам, подготовке к экзаменам и олимпиадам. Объединение позволит VK сконцентрировать ресурсы на развитии сервисов в сегменте репетиторства. Оба проекта продолжат работу под своими брендами.

VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также «Учи.ру» и «Сферум». Выручка сегмента «Образовательные технологии» за первое полугодие 2023 г. достигла 7 млрд руб. благодаря росту спроса на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформы для школьников «Учи.ру».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить

Создатели Astra Linux готовят российского «убийцу» GitHub

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Россиян заставят повторно заплатить за уже купленный мобильный интернет. У властей появились вопросы к операторам

Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще