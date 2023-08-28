«Яндекс» запускает всероссийскую образовательную программу для учителей информатики

«Яндекс учебник» запускает программу для учителей информатики и студентов педагогических факультетов — «Кадровый резерв», объединив все свои активности для педагогов в одном проекте и добавив новые форматы. Самые активные участники получат статус учителя, сертифицированного «Яндекс учебником». Программа предоставит участникам доступ к современным знаниям об ИТ-технологиях и педагогических практиках, помогая учителям развиваться профессионально.

«Мир ИТ меняется стремительно, поэтому важно постоянно обновлять знания о технологиях и учиться новому. Это отмечают и учителя информатики. Так, с 2021 г. более 60% учителей информатики страны записались на наши курсы повышения квалификации. Самым популярным среди преподавателей в этом году стал курс “Углубленное программирование на Python” — на него записались более 9 тыс. человек из 14 тыс. участников. Мы с командой “Яндекс учебника” запускаем всероссийскую образовательную программу для учителей информатики. Наша цель - помочь им оставаться в курсе последних технологических тенденций и уметь применять эти знания на практике. В конечном итоге, все это направлено на то, чтобы дарить ученикам навыки, которые будут полезны им в будущем», — сказала Елена Краевская, руководитель «Яндекс учебника».

Программа рассчитана на весь учебный год, с 1 сентября по 31 мая. Участвовать в «Кадровом резерве» могут школьные учителя информатики и студенты педагогических факультетов из любой точки России — для этого достаточно зарегистрироваться в «Яндекс учебнике». В личном кабинете их ждут задания, которые нужно будет выполнять в течение учебного года.

Участники проекта будут проходить курсы повышения квалификации, проводить уроки, диагностики и олимпиады для школьников, участвовать в профессиональных конкурсах и программе наставничества. За эти активности учителя будут получать баллы, которые откроют им доступ к дополнительным мероприятиям «Кадрового резерва». Участники, которые наберут сто и больше баллов, будут участвовать в профессиональном конкурсе, главный приз в котором — очная стажировка в «Яндексе» и денежная премия от «Яндекс учебника».

***

«Яндекс учебник» — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тыс. заданий. Все материалы разработаны опытными методистами с учетом ФГОС начального и основного образования. Сейчас сервисом активно пользуются более 200 тыс. учителей из 40 тыс. школ России и более 4,3 млн учеников.