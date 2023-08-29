«Облако Mail.ru» поможет перенести файлы из других хранилищ

«Облако Mail.ru» поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к «Облаку» – так файлы будут защищены от потери и блокировок. На данный момент доступна интеграция с 11 популярными облачными сервисами, включая «Google диск», Dropbox, OneDrive и др. Также в версии для компьютера пользователи получили возможность работать без интернета.

Чтобы перенести данные, необходимо установить приложение «Облако Mail.ru» на компьютер, авторизоваться, войти в сторонние сервисы и следовать системным подсказкам. Подключенные хранилища отобразятся в виде папок, файлами в которых можно управлять, например, создать ссылку и поделиться ею. Во время переноса форматы файлов автоматически конвертируются в общедоступные. Эта функциональность особенно удобна при переносе файлов из «Google диск» — документы, таблицы и презентации будут автоматически сконвертированы из формата Google в стандартные форматы Microsoft Office. Например, презентация сконвертируется в pptx, а текстовый файл в docx.

В августе 2023 г. все новые пользователи «Облака» получат письмо с промокодом на бесплатный доступ в сервис в течение трех месяцев, чтобы пользоваться им без ограничений. Также им станет доступно 256 ГБ облачного хранилища. Этого объема хватит для переноса всех файлов со сторонних облаков.

В «Облаке Mail.ru» пользователи смогут воспользоваться функциями облачного хранилища помимо стандартной загрузки файлов: открытием разных типов файлов, поиском и сортировкой по фильтрам, а также делиться альбомами с разными настройками приватности и др.