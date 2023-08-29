Решения «Контура» теперь на платформе «Бизнесмаркет»

Список ИТ-продуктов, представленных на платформе, пополнили «Контур.толк» — сервис видеосвязи и «Контур.маркет» — система сервисов для автоматизации малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Бизнесмаркет» — это агрегатор B2B-решений от ведущих российский поставщиков. Проект запустили весной 2023 г. в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса Москвы. Предприниматель пользуется платформой как обычным агрегатором: выбирает сервис и оставляет заявку.

Теперь решения от «Контура» также доступны на платформе. Благодаря этому московские предприниматели могут подключить полезные сервисы для бизнеса по специальной цене — на них действует скидка 25%.

Сервис видеосвязи «Контур.толк» позволяет проводить онлайн-встречи с партнерами и коллегами с качественным звуком и видео. Можно подключаться через браузер или использовать приложение. При этом внешним участникам необязательно регистрироваться в сервисе — нужна только ссылка на конференцию.

Чтобы выбрать «Толк», нужно перейти в категорию продуктов «Телекоммуникации и связь». Со скидкой годовой тариф «Профи» обойдется в 6750 руб., «Бизнес» — 12 750 руб. В зависимости от тарифа в конференции могут участвовать до 200 человек, также различаются объем записей встреч и срок их хранения в облаке.

«Контур.маркет» — система сервисов для автоматизации розницы, общепита и услуг от закупки продуктов до детальной аналитики. В систему сервисов «Контур.маркет» входит кассовая программа и ОФД, это позволяет получать больше данных о продажах вплоть до конкретного чека по нужной дате и времени. Модули для работы с госсистемами в одном окне позволяют отчитываться в Росалкогольрегулирование, ЕГАИС, ФГИС «Меркурий» и «Честный знак». С помощью учетной системы розничные магазины ведут учет товаров от поступления и до продажи, заведения общепита составляют технологические карты блюд, формируют заказы на кассе и передают их в разные цеха кухни, а салоны ведут запись клиентов и график работы сотрудников.

Сервисы «Контур.маркета» доступны предпринимателям в категории «Управление предприятием и процессами». На платформе представлены годовые тарифы для одной торговой точки. Для сегментов Розница, Общепит и Услуги есть свои тарифы «Оптимальный» и «Премиум» с включенной системой лояльности и управленческим учетом, цена полноценного учета для Розницы начинается от 12 900 руб., для общепита — от 19 350 руб., для услуг — от 7 500 руб. Тариф для работы только с госсистемами стоит от 6 525 до 14 325 руб. за все госсистемы сразу.

Подключить решения по специальной цене могут московские предприниматели и организации, которые входят в реестр субъектов МСП. Для заказа достаточно авторизоваться на платформе через mos.ru, выбрать ИТ-продукт и оставить заявку на покупку.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.