В Волгограде запустили аудиогид о жизни на волжских берегах

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила первый бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Волгоград», посвященный истории реки Волги и названного ее именем города – Волгограда. Аудиогид является частью цифрового проекта, направленного на поддержку круизного туризма в регионах России, и в формате мини-спектакля расскажет о жизни на волжских берегах. Аудиогид начинается с пристани речного порта на Центральной набережной и сопроводит туристов и жителей региона на речных прогулках по Волге. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерактивный аудиоспектакль «Волжские истории: Волгоград», бесплатно доступный абонентам всех операторов в приложении МТС Live, состоит из трех популярных водных маршрутов общей продолжительностью около часа. Гости региона и волгоградцы смогут полюбоваться с воды на сердце города, посетить Волжскую ГЭС и окунуться в историю по пути к знаменитому Волго-Донскому каналу. Аудиогид представляет собой мини-спектакль с актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в воспоминания путешественников и поэтов и передающими атмосферу различных исторических эпох. Аудиоспектакль озвучила волгоградская радиоведущая и автор подкастов Ирина Юркова.

«Отдых в Волгограде неразрывно связан с Волгой. Только за последние три года, по данным Big Data МТС, летний турпоток среди туристов, приезжающих в регион более чем на один-два дня, вырос на 32%. При этом длительность пребывания туристов в Волгограде увеличивается: если раньше преобладало число экскурсантов, предпочитающих однодневные туры без ночевок, то в период с 2021 по 2023 гг. туристы стали чаще приезжать к нам на несколько дней. К 434-летию нашего города-героя мы запускаем бесплатный аудиоспектакль о жизни на волжских берегах, который мы создавали вместе с местными жителями и краеведами, это помогло максимально отразить колорит и особенности маршрута. Уверена, что цифровые помощники нашей экосистемы помогут сделать путешествия по нашему региону еще более комфортными и интересными», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«Регион продолжает укреплять позиции центра туристической привлекательности – отрасль туризма одна из перспективных точек роста экономики региона. Более 1 млн туристов посетили Волгоградскую область с начала 2023 г. – это на 10% больше аналогичного периода 2022 г. Особой популярностью в летний сезон пользуется круизный туризм – один из приоритетных видов для нашего города на Великой Реке. Благодаря созданию интерактивного аудиогида «Волжские истории: Волгоград» у туристов и жителей появилась еще одна возможность для интересного и познавательного отдыха на Волге. Реализация подобных социально значимых проектов всегда находит поддержку в нашем регионе», - отметила Марина Оголева, начальник управления по развитию туризма, международным и внешнеэкономическим связям Комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Аудиогид «Волжские истории: Волгоград» бесплатно доступен абонентам всех операторов в приложении МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти аудиогид в разделе «Онлайн». Еще один способ — отсканировать QR-код, ведущий на экскурсию, с информационной стойки, расположенной на причале для теплоходов на набережной Волгограда.

Серия бесплатных аудиогидов «Волжские истории» в формате мини-спектаклей создана совместными усилиями МТС и местных жителей – краеведов, журналистов и неравнодушных. Волжские аудиогиды запущены в Самаре, Чебоксарах, а также Волгограде и Ульяновске, в дальнейшем они будут запущены и в других городах на Волге. Экскурсии стартуют с пристаней городов, расположенных на Волге, и доступны абонентам всех операторов в приложении МТС Live.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.