Wildberries возводит в Новосибирской области свой крупнейший логистический центр в федеральном округе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и основательница, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук посетили строящийся распределительный центр Wildberries, а также подписали соглашение о сотрудничестве для дальнейшего развития малого бизнеса в регионе.

Запуск крупного склада позволит создать 7500 новых рабочих мест, местным предпринимателям - расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона – получать свои заказы быстрее. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Строительство логоцентра началось летом 2023 г. на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Его площадь составит 150 тыс. кв. м. Склад станет первым собственным крупным логистическим объектом компании в Сибирском округе. Инвестиции в его возведение составят 9,2 млрд руб.

«Развиваясь в регионах, мы ставим перед собой цель не только рост уровня жизни людей благодаря доступу к широкому ассортименту товаров, но и развитие предпринимательства и малого бизнеса. После открытия логистических центров локальные предприниматели увеличивают свои продажи более чем в три раза. «Эффект Wildberries» достигается за счет сокращения логистического плеча, снижения операционных расходов местных продавцов и расширения их ассортимента на платформе. Кроме того, занимаемся и обучением: в августе уже провели семинары для предпринимателей из Новосибирска, Иркутска и Красноярска», – сказала Татьяна Бакальчук.

За календарный год, с июля 2022 г. на Wildberries зарегистрировались почти 2700 новых продавцов из Новосибирской области, а их общее число превысило 15 тыс. Продажи представителей местного бизнеса через онлайн-платформу в январе – июле 2023 г. выросли на 98% год к году до 21,8 млрд руб. Наиболее существенно в этот период увеличивались доходы продавцов бижутерии (+297%), хозяйственных товаров (+240%), продукции для садоводства (+224%) и спортивной одежды (+174%).