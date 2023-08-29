«Яндекс 360» улучшил перевод писем и сценарии управления рассылками в «Почте»

В «Яндекс почте» прошли обновления, которые помогают удобнее систематизировать рассылки и переводить письма с других языков. Пользователи могут в «одном окне» просмотреть всю цепочку писем и сразу отписаться от рассылок, которые для них неактуальны, чтобы не пропустить важные сообщения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Процесс управления рассылками стал удобнее

Плашка с информацией о новых рассылках теперь выглядит по-новому: вместо последнего полученного письма и кнопки для отключения рассылки на ней разместили счетчик неразобранных рассылок и перечень из нескольких последних писем. Через нее можно выбрать и прочитать одно письмо или открыть окно для управления рассылками. Плашка всегда отображается в папках «Входящие», «Рассылки» и «Социальные сети». В окне управления, где есть полный список активных рассылок, появилась дата последнего письма. Удобно в несколько кликов отключить рассылки всех отправителей, от которых давно не приходят письма.

В результате обновлений у пользователей появилась возможность быстро изучить контент рассылки, понять, насколько она релевантна их интересам, и принять решение о том, хотят ли они получать новые письма из нее. Количество пользователей, которые начали разбирать рассылки с появлением новых инструментов в «Почте», выросло в три раза.

Улучшен алгоритмы перевода писем

«Яндекс почта» умеет переводить тексты с 96 языков и сама предлагает перевод иностранных писем. В «Яндекс 360» улучшили алгоритмы перевода, чтобы они точнее распознавали исходный язык входящего письма. Теперь получится быстро разобраться в содержании сообщения, даже если оно написано на нераспространенном языке — например, на киргизском или сербском. Переводчик доступен всем пользователям в веб-интерфейсе и мобильном приложении «Почты».

Какие еще обновления появятся в «Почте» в ближайшее время

«Яндекс 360» постоянно совершенствует сценарии работы с «Почтой», чтобы пользователям было удобнее фильтровать и упорядочивать поток входящих сообщений. Сейчас идет работа над механизмом сортировки рассылок. Скоро в окне управления рассылками можно будет регулировать, куда попадут письма от конкретного отправителя: во «Входящие», в «Спам» или в другую папку. Также здесь появится функция для полноценного просмотра письма: его не нужно будет искать в общем списке, чтобы прочитать полностью и выбрать, получать рассылку дальше или отключить ее.

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«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и команде организации в рамках продуктов «Яндекс 360 для бизнеса».