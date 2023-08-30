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«Мегафон» улучшил покрытие сети в селе Красный Яр Томской области

«Мегафон» расширил покрытие в Красном Яре Кривошеинского района Томской области. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE в низкочастотном диапазоне и перераспределению нагрузки в селе улучшилось покрытие и стабильность работы 4G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Близость к областному центру, хорошая транспортная доступность, большая площадь земель сельскохозяйственного назначения, огромные запасы леса, дикоросов, рыбы делают Кривошеинский район привлекательным и перспективным в плане развития экономики, и в тоже время — это комфортное место для проживания и активного отдыха.

Каждый год в Красном Яре увеличивается число активных пользователей мобильных услуг, и для того, чтобы обеспечить высокое качество сигнала, «Мегафон» модернизирует и строит новые базовые станции в местах наибольшей нагрузки.

После проведенных работ на всей территории населенного пункта, в том числе и в помещениях, расширилось покрытие 4G. Также в Красном Яре теперь большее число абонентов смогут одновременно выходить в сеть без потери качества соединения. Томские красноярцы теперь с большим комфортом могут делиться в соцсетях и мессенджерах «тяжелыми» файлами, фотографиями и видео. Кроме того, в селе увеличилась территория, на которой абонентам доступна технология VoLTE для голосовых вызовов с мгновенным дозвоном и чистым звуком.

«Развитие сети в поселках также важно, как и в городах. Наши инженеры улучшают и настраивают оборудование в соответствии с мобильной активностью пользователей, а также строят новые объекты там, где это необходимо. С начала года «Мегафон» запустил и модернизировал более 50 телеком-объектов, это значительный вклад в развитие инфраструктуры связи в регионе», – сказал директор «Мегафона» в Томской области Марк Малахов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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