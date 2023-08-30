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«Мегафон» улучшил связь в 12 районах Удмуртии

В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого поколения. «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в 26 сельских населенных пунктах на территории природного парка «Усть-Бельск» в коттеджных и дачных поселках. Благодаря техническим работам значительно расширилась территория, где жители и гости региона могут пользоваться 4G-интернетом.

Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально для сельских территорий, и лучшее проникновение внутри зданий. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам оператора будет обеспечено высокое качество связи.

География модернизации включала в себя локации в Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Игринском, Каракулинском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах. В программу попали как крупные сельские поселения, например, поселки Игра и Ува, сёла Завьялово и Малая Пурга, так и небольшие – деревни Лесная Поляна и Люк, сёла Солнечный и Кокман, где проживает менее 300 человек.

Значительные работы были проведены в Завьяловском районе. Улучшения почувствуют жители населенных пунктов Лудорвай, Старое Мартьяново, Италмас, Первомайский, Гольяны, Старое Михайловское, Шудья, коттеджного поселка «Европа», а также владельцы дачных участков Геолог-2 и Хвойный.

«В рамках программы по модернизации действующего оборудования мы увеличили 4G-покрытие на сельской территории, где проживает около 80 тыс. человек. Уверен, что изменения оценят и посетители природного парка «Усть-Бельск», музея-заповедника «Лудорвай», а также любители активного досуга на спортивном курорте «Чекерил», – сказал директор «Мегафона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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