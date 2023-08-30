«Мегафон» увеличил скорость интернета в Новой Москве в 1,5 раза

«Мегафон» провел масштабную модернизацию сотовой сети в Новой Москве. В результате скорость мобильного интернета в десяти поселениях выросла в полтора раза. В дополнение к модернизации на этой территории будет проведен рефарминг, который позволит дополнительно увеличить емкость сети на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона»

Модернизация затронула более 10 поселений, основная часть которых входит в состав муниципального образования Сосенское. Среди них поселки Коммунарка и Газопровод, деревни Бачурино, Столбово, Макарово, Сосенки и Николо-Хованское, коттеджный поселок Антоновка.

«В общей сложности в данном секторе проживают более 100 тыс. человек. Здесь много жилых комплексов, парков и зон отдыха, также продолжается активное жилищное строительство и как следствие наблюдается большой рост потребления абонентского трафика. Мы обновили телеком-оборудование на базовых станциях, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от нагрузки на сеть», – сказал директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Специалисты оператора установили новое оборудование на 47 базовых станциях, это позволило существенно повысить емкость сети. В результате средняя скорость скачивания выросла на 48%, а загрузки – на 87%, и показатели продолжат расти. В ближайшем будущем «Мегафон» намерен провести в этой области рефарминг: частоты, используемые в сетях связи 2G и 3G, будут переведены в современный стандарт LTE. Это даст возможность абонентам смотреть видео в высоком разрешении и стримить без задержек и прерывания связи.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.