CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

За два года более 45% пользователей увеличили число своих подписок

Tele2, российский оператор мобильной связи, определил, что у большинства клиентов подключено одна-две подписки – их доля составляет 65,24%. При этом есть доля тех, кто использует более семи подписок – 10,21%. Важнее всего клиентам получить доступ к сервисам музыки, кино и игр. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 провела исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора, большинство респондентов пользуются одной-двумя подписками – 65,24% ответивших, доля владельцев трех-четырех подписок составила 19,11%. Однако среди клиентов Tele2 есть и те, кто подключил семь и более подписок – 10,21%. Кроме того, компания отмечает: почти у половины опрошенных за последние два года выросло число подписок – об увеличении утверждают 45,56% респондентов. Не изменили количество подписок 44,08% опрошенных, и только 10,36% уменьшили это число.

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей, предложив респондентам выбрать самые необходимые элементы подписки. Среди вариантов опроса были и необычные сервисы – суммарно 4% клиентов ответили, что хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга. Так, по данным оператора, доля тех, кто выбирает более привычные сервисы, значительно преобладает. Единогласно респонденты всех возрастов поставили на первое место сервисы музыки – всего 31% опрошенных, на второе – сервисы кино – 29% респондентов. Третьи по популярности среди пользователей стали игровые сервисы – 8%. Интересно, что клиенты в возрасте 25-34 лет ставят их лишь на седьмое место, предпочитая играм подписки на облачные хранилища, сервисы для покупки еды, книг и курсов для обучения. Пользователи подписки MiXX от Tele2 вообще сформировали свою тройку лидеров – это сервисы музыки, кино и книг.

Оператор оценил и социально-демографические особенности владельцев подписок. Данные опроса показали, что чаще всего подписки оформляют женщины. Но количество мужчин-владельцев подписок лишь незначительно меньше числа женщин – 48,01% против 51,99%. Возрастные отличия опрошенных более выражены – подписками чаще всего пользуются клиенты от 35 до 44 лет (32,61%). На втором месте респонденты от 45 до 54 лет – 22,30%. Меньше всего оформляют подписки клиенты до 18 лет – лишь полтора процента опрошенных. Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей.

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing

VK создала сервис для срочной эвакуации в Россию файлов из Google Drive, DropBox и MS OneDrive

Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда

Японский Национальный центр кибербезопасности девять месяцев не мог обнаружить собственный взлом

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 5: обаяние аниме дизайна

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще