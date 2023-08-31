Компания iFellow обновила систему авторизации Telegram-бота для Service Desk

Российская ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, выпустила обновление для Telegram-бота MyFellow Bot. Изменения коснулись системы авторизации и ссылок на запросы. Нововведения реализованы на основе обратной связи от пользователей продукта и должны улучшить пользовательский опыт в интерфейсе MyFellow Bot, сделав сервис более удобным в работе. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

В ходе опытной эксплуатации бота выяснилось, что система авторизации через персональный токен доступа сложно масштабируема на большое количество пользователей. Она значительно усиливала нагрузку на инженеров технической поддержки, которые интегрировали MyFellow Bot в корпоративную систему Jira Service Management и настраивали его работу. Токен регулярно должен был выпускать каждый пользователь в своем личном кабинете в Jira, и затем предоставлять его боту. Вместо них это могли делать и инженеры, но в случае кратного роста количества пользователей, процедура требовала много времени, так как все действия выполнялись вручную.

Методы авторизации OAuth 2.0 и Basic Auth без модификации не подходят для сервиса как с точки зрения удобства пользователя, так и безопасности. Поэтому специалисты iFellow, рассмотрев альтернативы исполнения методов авторизации, остановились на организации доступа к боту через почтовые сервисы.

Обновленный механизм работает следующим образом: пользователь вводит в интерфейсе бота адрес корпоративной электронной почты, получает на него код доступа, и после его введения может пользоваться сервисом. Инженерам технической поддержки теперь достаточно сверять внутреннюю базу данных Jira Service Management на неактуальные адреса корпоративной системы и удалять несовпадающие.

Такой метод авторизации значительно облегчает доступ к MyFellow Bot для пользователей и не перегружает сотрудников техподдержки при активном масштабировании сервиса.

Также в новом релизе MyFellow Bot реализованы прямые ссылки на запросы, информация о которых поступает в бот в виде линка. Если в корпоративной Jira Service Management есть приложение, либо возможность выхода в систему через мобильный телефон, то пользователи могут напрямую из бота переходить в веб-интерфейс запроса нажав на ссылку. Функция действует для всех сообщений, в которых фигурирует ключ запроса.

«Опираясь на обратную связь от заказчиков, мы регулярно обновляем возможности MyFellow Bot. В этот раз перед нами стояла задача улучшить уровень пользовательского опыта, пересмотреть систему доступа и внедрить новый полезный функционал. Авторизация – первый этап коммуникации бота, пользователя и инженера технической поддержки, и он должен быть не только безопасным, но и удобным, без серьезных ограничений. Мы полностью изменили систему авторизации, устранив узкое место при масштабировании продукта, и сохранив при этом необходимый уровень безопасности», – сказала Елизавета Бурдина, руководитель продуктового офиса iFellow.

В рамках выпуска новой версии MyFellow Bot, компания iFellow запускает акцию по бесплатному тестовому доступу к продукту в течение трех месяцев после начала его использования. Участником акции может стать любая компания, имеющая корпоративную систему Jira Service Management. Ограничений по количеству пользователей не предусмотрено. Помимо доступа к боту, участники получат рекомендации по установке и использованию, а также необходимую техподдержку по интеграции.

Такая акция поможет разработчикам собрать обратную связь по обновленным функциональным возможностям бота, оценить пользовательский опыт и тем самым улучшить продукт в случае необходимости.

MyFellow Bot предназначен для организации оперативной технической поддержки бизнеса и его сотрудников. Он объединяет корпоративные сервисы и устраняет сложности в коммуникации удаленных сотрудников с Service Desk, организованным на базе Jira Service Management. Бот помогает решать технические и бизнес-запросы в формате единого окна.

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Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы — развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.