Lamoda тестирует сервис виртуальной примерки одежды

Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, запустила онлайн-примерочную одежды. Новая функция доступна части пользователей в тестовом режиме в мобильном приложении Lamoda на iOS.

Чтобы получить рекомендацию размера и увидеть, как будет сидеть тот или иной предмет гардероба, пользователю достаточно ввести 4 основных параметра — пол, рост, вес и возраст. А если пользователь укажет дополнительные характеристики — особенности телосложения — точность рекомендации будет еще выше. На основе предлагаемого размера автоматически генерируется визуализация этого образа на модели с аналогичными параметрами, что позволяет персонализировать галерею. Для максимальной персонализации у покупателя есть возможность загрузить собственную фотографию и в течение нескольких секунд увидеть этот образ на себе.

Примерить виртуально можно почти 300 товаров из числа наиболее популярных на платформе: платья, брюки, рубашки, кардиганы, джинсы, футболки, топы и другие товары.

Онлайн-примерка не только упрощает процесс покупки для клиентов, но и позволяет сохранять высокий процент выкупа, тем самым увеличивая свою скидку в рамках программы лояльности. Пользователям больше не придется заказывать один и тот же товар в нескольких размерах.

«В своей работе мы уделяем большое внимание продуктам, которые делают онлайн-шопинг для наших клиентов удобнее и доступнее. Благодаря внедрению технологий машинного обучения и искусственного интеллекта теперь мы можем предлагать своим клиентам персонализированную примерку, демонстрируя товары на виртуальных моделях, создаваемых на основе введенных параметров, — сказала Кира Матвеева, директор по продукту Lamoda. — Мы ожидаем, что новая технология повысит удобство платформы, поможет пользователям выбирать нужные размеры и выигрышные фасоны, а значит — снизит количество возвратов после примерки. В случае успешного тестирования мы будем готовы развивать этот продукт на других платформах».

Технологическим партнером по разработке функционала виртуальной примерочной стал стартап «Тексел», специализирующийся на разработке технологий компьютерного зрения, искусственного интеллекта и генеративных нейронных сетей в сфере модного ритейла.

«Два основных вопроса, с которыми сталкиваются онлайн-покупатели одежды — это “Какой выбрать размер?” и “Как эта одежда выглядела бы на мне?”. Именно на них дает ответы виджет виртуальной примерки, что помогает ритейлерам повысить конверсию в покупку, сократить процент возвратов и количество заказов с несколькими размерами. Мы рады, что Lamoda стала первым из маркетплейсов в России, кто предложил пользователям услуги виртуальной примерки», — сказал Максим Федюков, кандидат физико-математических наук, генеральный директор «Тексел».