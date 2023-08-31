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«Мегафон» расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула

В плотно населенных локациях Барнаула — жилом комплексе «Времена года» и микрорайоне «Лазурный» — усилили 4G-покрытие. «Мегафон» модернизировал существующие базовые станции, и теперь десятки тысяч жителей смогут оценить улучшенное качество передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В жилых массивах усовершенствовали телеком-оборудование в низкочастотном диапазоне. Такой сигнал LTE более стабильно работает внутри зданий, а также имеет увеличенную дальность, что позволяет обеспечить передачу данных на большем расстоянии от базовых станций. В результате высокоскоростной интернет стал доступен даже в удаленных комнатах квартир, а также на прилегающих дворовых территориях. Кроме того, модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и повышает качество звука – во время разговора создается эффект присутствия.

«В Барнауле постоянно растет мобильная активность – в этом году жители краевой столицы использовали на 15% больше трафика, чем за аналогичный период 2022 г., а в микрорайонах “Времена года” и “Лазурный” – в два раза. Мы прогнозируем рост нагрузки на нашу инфраструктуру и заранее проводим работы на сети, чтобы закрыть потребности наших абонентов в стабильном интернете и качественной голосовой связи. Инженеры модернизируют и строят новые телеком-объекты – с начала года такие работы уже провели более чем в 120 локациях региона», — сказала Мария Занько, директор «Мегафона» в Алтайском крае.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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