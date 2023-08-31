МТС обеспечила фиксированным интернетом месторождения на Крайнем севере

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии фиксированной сети в Красноярском крае. В 2023 г. компания обеспечила услугами фиксированной связи четыре крупных предприятия на месторождениях Крайнего севера в Красноярском крае. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Красноярском крае находится большое число месторождений полезных ископаемых. Многие из них расположены в арктической зоне, а также в районах Крайнего севера, что затрудняет развитие телеком-инфраструктуры. Из-за этого предприятия, которые занимаются добычей и переработкой природных ресурсов, нередко вынуждены использовать для решения рабочих вопросов спутниковую связь, возможностей которой может быть недостаточно для решения рабочих задач.

МТС обеспечила фиксированным интернетом крупные нефте- и газодобывающие предприятия на территории Ванкорского месторождения, а также компании, расположенные в Северо-Енисейском районе и занимающиеся добычей драгоценных металлов. Переход со спутникового канала связи на фиксированные сети передачи данных на этих предприятиях позволил закрыть ряд текущих производственных задач и заложить базу для дальнейшей цифровизации рабочих процессов. Так, сотрудники могут теперь проводить онлайн-совещания с другими подразделениями, пользоваться облачными хранилищами информации, интернет-банкингом и другими необходимыми сервисами.

«Реализация проектов на Крайнем севере сложна не только из-за сурового климата, но и из-за огромных расстояний, удаленности населенных пунктов и предприятий. Однако в Красноярском крае у МТС накоплен немалый опыт работы в этих условиях, а также есть мощная база в виде инфраструктуры, которая позволяет эти самые проекты выполнять. В Северо-Енисейском районе фиксированный интернет удалось провести, несмотря на удаленность от населенных пунктов и сложные логистические условия, в том числе благодаря нашему недавнему проекту по модернизации сети, который позволил увеличить скорость мобильного интернета практически на всех крупных золоторудных месторождениях территории», - сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее благодаря переходу со спутникового канала на волоконно-оптическую линию связи высокоскоростным мобильным интернетом МТС удалось обеспечить Северо-Енисейск. Также модернизация оборудования и увеличение скорости мобильного интернета МТС произошли практически на всех крупных золоторудных месторождениях Северо-Енисейского района - Благодатном, Олимпиадинском, Ведуге, Эльдорадо, Золотом и других ключевых промышленных площадках региона.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.