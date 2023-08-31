МТС прокачала мобильный интернет в нефтяной столице Республики Коми к профессиональному празднику

Ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности МТС в среднем на треть увеличила скорости мобильного интернета в городе Усинске, который считается нефтяной столицей Республики Коми. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили сеть 4G в Усинске, который является одним из ведущих индустриальных городов Коми. Более высокие скорости мобильного интернета МТС стали доступны на всей территории города, где проживает более 35 тыс. человек и добывают более половины всей нефти региона.

Теперь даже в часы максимальной нагрузки на сеть жители и гости города могут быстро загружать «тяжелый» контент, разговаривать по видеосвязи и пользоваться многочисленными цифровыми сервисами.

«С помощью аналитики Big Data МТС мы фиксируем растущие цифровые потребности пользователей и заранее проводим работы по увеличению скорости мобильной сети там, где это действительно необходимо. В этом году нам удалось завершить работы по расширению сети LTE в нефтяной столице Республики как раз ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Кроме того, для местных компаний созданы условия для запуска специальной сети интернета вещей на основе технологии NB-IoT, которая позволит бизнесу разворачивать цифровые сервисы для автоматизации производственных процессов.», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.